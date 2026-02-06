Ричмонд
Sky News: на короля Британии Карла III набросилась толпа

На короля Британии Карла III накричали из толпы с требованием расследовать связи его брата, экс-принца Энрю с Джеффри Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

На короля Британии Карла III напали с требованием расследовать связи его брата Энрю с Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал Sky News.

В материале сказано, что инцидент случился в ходе визита в Карла III в город Дедхэм на востоке Англии. На короля Британии Карла III накричали из толпы с требованием расследовать связи его брата с Эпштейном.

«Карл, Карл! Вы оказываете давление на полицию, чтобы она начала расследование в отношении Эндрю?», — прокричал мужчина.

Карл III либо не расслышал вопрос, либо проигнорировал его. Правоохранители попросили мужчину отойти. После этого вопрос громко повторил один из журналистов.

Напомним, в частности, Эндрю писал американскому финансисту Джеффри Эпштейну, которого осудили за сексуальный контакт с несовершеннолетней девочкой и обвиняли в торговле детьми, что хочет «стать его питомцем».

Брат короля Британии Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор уже покинул загородную резиденцию «Ройал-Лодж», его лишили всех титулов, в том числе принца.

Ранее сообщалось, что слуги экс-принца Эндрю отказались работать на него из-за дела Эпштейна.

