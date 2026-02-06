Sky News: на короля Британии Карла III набросилась толпа

На короля Британии Карла III напали с требованием расследовать связи его брата Энрю с Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал Sky News.
В материале сказано, что инцидент случился в ходе визита в Карла III в город Дедхэм на востоке Англии. На короля Британии Карла III накричали из толпы с требованием расследовать связи его брата с Эпштейном.
«Карл, Карл! Вы оказываете давление на полицию, чтобы она начала расследование в отношении Эндрю?», — прокричал мужчина.
Карл III либо не расслышал вопрос, либо проигнорировал его. Правоохранители попросили мужчину отойти. После этого вопрос громко повторил один из журналистов.
Напомним, в частности, Эндрю писал американскому финансисту Джеффри Эпштейну, которого осудили за сексуальный контакт с несовершеннолетней девочкой и обвиняли в торговле детьми, что хочет «стать его питомцем».
Брат короля Британии Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор уже покинул загородную резиденцию «Ройал-Лодж», его лишили всех титулов, в том числе принца.
Ранее сообщалось, что слуги экс-принца Эндрю отказались работать на него из-за дела Эпштейна.