Не повод для отказа: Life.ru выяснил, как заставить магазин принять назад уценённый товар

Не подошёл по размеру, цвету, фасону — 14 дней на обмен или возврат (ст. 25 ЗоЗПП). Обнаружился брак — в течение гарантии, если её нет — до двух лет (ст. 18,19 ЗоЗПП). Табличка «товар по акции возврату не подлежит» — не соответствует закону. Такие условия ущемляют права потребителя и недействительны (п. 1 ст. 16 ЗоЗПП).
Владимир Гартман.
Юрист АБ «Михальчик и партнёры».
Как отметил эксперт, отказ от возврата товара считается законным в определённых случаях. К ним относятся товары из перечня невозвратных (бельё, парфюмерия, ювелирные изделия, технически сложные товары без дефектов), а также товары, которые уценили из-за конкретного брака, и покупатель был заранее письменно об этом уведомлён. Тогда этот конкретный дефект — не основание для возврата. Но если вдруг появится другой дефект — основание появляется.
«И, конечно, необходимо сохранить товарный вид, не срезать бирки, и уложиться в срок. Чек желателен, но не обязателен — можно доказать покупку иными способами (п. 5 ст. 18, п. 1 ст. 25 ЗоЗПП)», — подытожил юрист.
Ранее Life.ru писал, что после новогодних праздников в России заметно снизились цены на бытовую технику — отдельные товары можно купить со скидкой до 30%. Такая динамика является сезонной: к декабрю продавцы традиционно повышают цены, а в январе и начале февраля рынок корректируется.
