Не повод для отказа: Life.ru выяснил, как заставить магазин принять назад уценённый товар

Как отметил эксперт, отказ от возврата товара считается законным в определённых случаях. К ним относятся товары из перечня невозвратных (бельё, парфюмерия, ювелирные изделия, технически сложные товары без дефектов), а также товары, которые уценили из-за конкретного брака, и покупатель был заранее письменно об этом уведомлён. Тогда этот конкретный дефект — не основание для возврата. Но если вдруг появится другой дефект — основание появляется.