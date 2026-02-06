Пираньи в Аргентине атаковали 46 человек на пляже, один из них лишился пальца

В Аргентине произошло массовое нападение пираний на людей, купающихся в реке Парана. В результате пострадали десятки отдыхающих, многие получили серьезные травмы.
Как сообщает издание The Sun со ссылкой на охранника пляжа Алехандро Мартина, в выходные дни пострадали 46 человек. Большинство из них получили серьезные ранения, один человек лишился пальца.
— Я израсходовал три аптечки, — отметил Мартин.
Помощь пострадавшим оказывали на месте, часть из них направились в больницу. Спасатели оперативно эвакуировали людей из воды, а местные власти города Виктория выпустили предупреждение, призвав отдыхающих временно воздержаться от купания и быть особенно внимательными к детям, говорится в сообщении.
В бразильском штате Амазонас упавшая в реку двухлетняя девочка погибла в результате нападения пираний. Семья жила в плавучем доме. В какой-то момент девочка осталась без присмотра взрослых и упала в воду через технологическое отверстие в конструкции здания.
Ранее стая пираний съела мужчину, плывшего на лодке по реке Куяба в Бразилии. Его нашли лишь спустя несколько часов. Его кожу покрывали следы многочисленных укусов, нанесенных хищными рыбами.