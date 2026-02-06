Мораторий заканчивается: сколько будут платить казахстанцы за свет и тепло

Цены на электроэнергию зафиксированы на уровне 2025 года, хотя в ближайшее время ожидается их повышение. Эксперты прогнозируют, что тарифы будут расти на 20−30% в год, а в долгосрочной перспективе рост может быть еще более значительным.
По словам члена клуба экспертов при сенате парламента Олжаса Байдильдинова, тарифы на электроэнергию могут вырасти в 2−3 раза от текущего уровня. В настоящее время средняя стоимость составляет около 30 тенге за киловатт/час, что эквивалентно примерно 40−45 тенге по текущему курсу. Байдильдинов также отметил, что атомные станции, которые будут появляться, не будут производить дешевую электроэнергию.
На стоимость электричества влияют несколько факторов. Программа «Тариф в обмен на инвестиции» продолжает работать, несмотря на мораторий. На цены также оказывают давление накопленный износ и необходимость компенсировать затраты на модернизацию энергетического и коммунального секторов.
Председатель Казахстанской Ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агофонов подчеркнул, что нацпроект по развитию угольной генерации потребует значительных инвестиций. Угольной генерации придется более интенсивно внедрять наилучшие доступные технологии, такие как электрофильтры, либо платить штрафы или покупать дополнительные углеродные квоты.
Рост цен затронет и теплоэнергию. Эксперты отмечают, что изношенность системы теплоснабжения значительно выше, чем электросетей, поэтому повышение тарифов на тепло будет сопоставимо с ростом стоимости электроэнергии, если не выше.