Иркутский планетарий: На Солнце зафиксирована мощнейшая за последний год вспышка

— Особенность события в том, что группа пятен, которая ее породила, находилась прямо в центре солнечного диска. Это означает, что если бы вспышка сопровождалась выбросом плазмы, он был бы направлен точно на Землю с высокой вероятностью прямого попадания. Пока ученые анализируют данные, чтобы определить, произошел ли такой выброс, — поясняют эксперты.