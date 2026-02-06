Иркутский планетарий: На Солнце зафиксирована мощнейшая за последний год вспышка

На Солнце 5 февраля 2026 года произошла уже шестая мощная вспышка высшего класса X в активной области 14366. По информации Иркутского планетария, ее мощность оценили как X4.2, что делает ее одной из сильнейших за последнее время.
— Особенность события в том, что группа пятен, которая ее породила, находилась прямо в центре солнечного диска. Это означает, что если бы вспышка сопровождалась выбросом плазмы, он был бы направлен точно на Землю с высокой вероятностью прямого попадания. Пока ученые анализируют данные, чтобы определить, произошел ли такой выброс, — поясняют эксперты.
Несмотря на силу, до рекорда нынешней активности еще далеко. Например, в мае 2024 года другая группа пятен выдала 12 вспышек класса X подряд.
Тем не менее, текущая активная область обладает огромными запасами энергии и порождает вспышки с высокой частотой. Только за неполные сутки она произвела уже 18 вспышек: 11 слабых, 6 средних и одну сильную. Ученым-гелиофизикам предстоит много работы по изучению этого явления.
