Американский турист скончался во время треккинга в национальном парке на Бали

Американский турист погиб во время пешей прогулки в национальном парке Бали-Барат на одноименном индонезийском острове. Об этом сообщил портал Social Expat со ссылкой на полицию.
Как уточнила инспектор Йохана Розалин Диас, инцидент произошел 30 января. 61-летний Брэд Алан в сопровождении гида зашел на территорию парка, но, пройдя всего около 100 метров, почувствовал себя плохо. У него началась одышка, после чего он схватился за дерево и потерял сознание. Гид немедленно запросил эвакуацию, однако медики в местном центре смогли лишь констатировать смерть туриста. Персонал отеля уведомил консульство США, а местные власти связались с семьей погибшего для решения организационных вопросов, говорится в сообщении.
2 января в Таиланде российский турист пошел на прогулку и захотел подняться к храму Тхам Та Пан, который расположен в гористой местности провинции Пхангнга. По пути туда мужчина потерял сознание и умер до прибытия медиков. По предварительной информации, причиной смерти мог стать тепловой удар.