Американский турист скончался во время треккинга в национальном парке на Бали

Как уточнила инспектор Йохана Розалин Диас, инцидент произошел 30 января. 61-летний Брэд Алан в сопровождении гида зашел на территорию парка, но, пройдя всего около 100 метров, почувствовал себя плохо. У него началась одышка, после чего он схватился за дерево и потерял сознание. Гид немедленно запросил эвакуацию, однако медики в местном центре смогли лишь констатировать смерть туриста. Персонал отеля уведомил консульство США, а местные власти связались с семьей погибшего для решения организационных вопросов, говорится в сообщении.