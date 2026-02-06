В ОП назвали сферы, где применение нейросетей недопустимо

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Нейросети недопустимо использовать в избирательной системе, а также в некоторых случаях при принятии решений в сфере здравоохранения, инвестиций и судопроизводства. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«При подготовке рамочного регулирования в виде федерального закона нужно учитывать, что на выборах любого уровня власти, в финансовой сфере, особенно в части предоставления инвестиционных рекомендаций и принятия решений, в медицине — в части предоставления медицинского заключения, в уголовном судопроизводстве в части выводов следствия о достаточности степени и вины подозреваемого, технологии искусственного интеллекта (ИИ) не должны применяться», — сказал Машаров.
По его словам, это не все направления общественных отношений, где может быть законодательно ограничено использование ИИ. «Не исключаю, что органы государственной власти предложат дополнительные направления, поскольку, несмотря на продвинутость и относительную дешевизну технологий ИИ, в случае ошибочного результата встает вопрос ответственности и возмещения ущерба», — отметил эксперт.
По его мнению, в части сфер общественной жизни использование нейросетей должно быть четко регламентировано: либо запрещено, либо допустимо в объеме, разрешенном уполномоченном органом в этой сфере.
Машаров в этой связи поддержал позицию Верховного суда РФ, который признал неправомерность использования технологий ИИ в предвыборной агитации. «Это подчеркивает важность законодательного регулирования использования данной сферы», — сказал юрист.