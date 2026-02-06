В ОП назвали сферы, где применение нейросетей недопустимо

«При подготовке рамочного регулирования в виде федерального закона нужно учитывать, что на выборах любого уровня власти, в финансовой сфере, особенно в части предоставления инвестиционных рекомендаций и принятия решений, в медицине — в части предоставления медицинского заключения, в уголовном судопроизводстве в части выводов следствия о достаточности степени и вины подозреваемого, технологии искусственного интеллекта (ИИ) не должны применяться», — сказал Машаров.