Скончался известный приморец

Бывший командующий Тихоокеанским флотом, бывший Главком ВМФ России Владимир Куроедов скончался в Москве. Об этом сообщило РИА Новости. Адмиралу флота был 81 год.
Смерть наступила после тяжёлой и продолжительной болезни.
Куроедов родился 5 сентября 1944 года в посёлке Бамбурово в Приморье.
Владимир Иванович закончил ТОВВМУ им. С. О. Макарова во Владивостоке, служил на разных кораблях, частях и соединениях Тихоокеанского флота.
В феврале 1996 года Куроедова назначили командующим ТОФ. Он возглавлял флот полтора года, в 1997 году ушёл на повышение в Москву, став главкомом ВМФ.
В 2000 году указом президента ему присвоили звание адмирала флота — высшее военно-морское воинское звание в России.
После гибели АПЛ «Курск» адмирал Куроедов написал прошение об отставке, однако, удовлетворили её только через пять лет — после аварии на глубоководном спасательном аппарате АС-28. Батискаф застрял на дне, и освободить его удалось только благодаря помощи британских специалистов.
После ухода со службы адмирал Куроедов возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ», занимался общественной и научной деятельностью.