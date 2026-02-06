Илон Маск заявил, что роботы не допустят банкротства США

В интервью блогерам Маск привёл конкретные цифры, отметив, что ежегодные процентные платежи по госдолгу превысили триллион долларов и теперь больше всего военного бюджета страны. Он подчеркнул, что без масштабного применения робототехники и ИИ проблема стремительного накопления долга, по сути, не имеет решения.
Ранее бизнесмен написал пост о том, что несмотря на своё состояние, превышающее $800 млрд, он чувствует себя несчастным. Чем вызвано данное размышление предпринимателя — неизвестно. Эта фраза вызвала жаркую дискуссию в комментариях, разделив читателей. Также Маск объяснил, почему неоднократно отклонял приглашения посетить остров Джеффри Эпштейна. Он опасался, что переписка с педофилом может быть использована против него. Маск подчеркнул, что активно настаивал на публикации документов по делу Эпштейна, и выразил удовлетворение, что это произошло.
