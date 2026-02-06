Ричмонд
Илон Маск заявил, что роботы не допустят банкротства США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что единственным решением для преодоления угрозы банкротства США из-за растущего госдолга станут искусственный интеллект и роботы. По его мнению, текущую ситуацию можно лишь временно отсрочить, чтобы выиграть время для внедрения этих технологий.

Источник: Life.ru

В интервью блогерам Маск привёл конкретные цифры, отметив, что ежегодные процентные платежи по госдолгу превысили триллион долларов и теперь больше всего военного бюджета страны. Он подчеркнул, что без масштабного применения робототехники и ИИ проблема стремительного накопления долга, по сути, не имеет решения.

Ранее бизнесмен написал пост о том, что несмотря на своё состояние, превышающее $800 млрд, он чувствует себя несчастным. Чем вызвано данное размышление предпринимателя — неизвестно. Эта фраза вызвала жаркую дискуссию в комментариях, разделив читателей. Также Маск объяснил, почему неоднократно отклонял приглашения посетить остров Джеффри Эпштейна. Он опасался, что переписка с педофилом может быть использована против него. Маск подчеркнул, что активно настаивал на публикации документов по делу Эпштейна, и выразил удовлетворение, что это произошло.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

