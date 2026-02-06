На Олимпиаде в Милане болельщики вывесили российский флаг

Во время Олимпиады в Милане на хоккейной арене произошёл инцидент с участием болельщиков, вывесивших российский флаг рядом со скамейкой чешской команды. О произошедшем сообщило издание Sport.cz, отметив, что триколор появился на ограждении непосредственно над зоной запасных сборной Чехии во время матча женских команд Чехии и США.