На Олимпиаде в Милане болельщики вывесили российский флаг

Во время Олимпиады в Милане на хоккейной арене произошёл инцидент с участием болельщиков, вывесивших российский флаг рядом со скамейкой чешской команды. О произошедшем сообщило издание Sport.cz, отметив, что триколор появился на ограждении непосредственно над зоной запасных сборной Чехии во время матча женских команд Чехии и США.
Флаг заметила вратарь чешской сборной Юлия Пейшова и уведомила об этом генерального менеджера команды. После этого представители сборной обратились к организаторам турнира и Международной федерации хоккея на льду с просьбой вмешаться в ситуацию.
В третьем периоде менеджер соревнований сняла флаг с ограждения. В этот момент к ней подошёл мужчина в чёрной куртке, забрал триколор и убрал его, после чего вернулся на трибуну. Инцидент был исчерпан без дальнейших последствий.
Ранее сообщалось, что на всех олимпийских объектах в Италии запретили проносить современные и исторические флаги, а также любые предметы, которые могут ассоциироваться со странами, чьи спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.