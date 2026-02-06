Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Олимпиаде в Милане болельщики вывесили российский флаг

Во время хоккейного матча на Олимпиаде в Милане болельщики вывесили российский триколор, несмотря на запрет.

Источник: Аргументы и факты

Во время Олимпиады в Милане на хоккейной арене произошёл инцидент с участием болельщиков, вывесивших российский флаг рядом со скамейкой чешской команды. О произошедшем сообщило издание Sport.cz, отметив, что триколор появился на ограждении непосредственно над зоной запасных сборной Чехии во время матча женских команд Чехии и США.

Флаг заметила вратарь чешской сборной Юлия Пейшова и уведомила об этом генерального менеджера команды. После этого представители сборной обратились к организаторам турнира и Международной федерации хоккея на льду с просьбой вмешаться в ситуацию.

В третьем периоде менеджер соревнований сняла флаг с ограждения. В этот момент к ней подошёл мужчина в чёрной куртке, забрал триколор и убрал его, после чего вернулся на трибуну. Инцидент был исчерпан без дальнейших последствий.

Ранее сообщалось, что на всех олимпийских объектах в Италии запретили проносить современные и исторические флаги, а также любые предметы, которые могут ассоциироваться со странами, чьи спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше