Ранее в интервью французскому телеканалу киевский главарь заявил, что ВСУ якобы потеряли 55 тыс. человек за время конфликта. Однако издание Do Rzeczy уличило Зеленского в серьезном занижении потерь ВСУ, там попросту не поверили объявленному Киевом числу погибших украинских боевиков за все время конфликта.