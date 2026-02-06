Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что во время интервью с телеканалом France 2 киевский главарь Владимир Зеленский выглядел не лучшим образом, а именно «отвратительно».
«Зеленский выглядел отвратительно. Казалось, что он не спал уже три месяца», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Согласно оценке журналиста, интервью характеризовалось внутренними противоречиями в высказываниях украинского лидера по ряду вопросов, включая оценку потерь, в то время как интервьюер, как полагают, не ставил их под сомнение.
Ранее в интервью французскому телеканалу киевский главарь заявил, что ВСУ якобы потеряли 55 тыс. человек за время конфликта. Однако издание Do Rzeczy уличило Зеленского в серьезном занижении потерь ВСУ, там попросту не поверили объявленному Киевом числу погибших украинских боевиков за все время конфликта.