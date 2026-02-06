Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна

РИА Новости: ранняя весна наступит на Северном Кавказе и Крыму.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ранняя весна наступит на Северном Кавказе и в Крыму, где потеплеет уже в последней декаде февраля, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Раньше всего потеплеет, на это я очень рассчитываю, на Северном Кавказе и в Крыму. Потому что вообще, в принципе, даже вот по климату, на Северном Кавказе иногда в конце февраля бывают такие окна тепла, когда там даже производят сев холодостойких культур», — рассказала Позднякова.

Она отметила, что хотя в этом году снега в этих районах много, теплая погода все-таки придет в последней декаде февраля и часть снега растает.

«Может быть, март там будет по-настоящему весенним. Но это только про Крым и южное побережье (Северного — ред.) Кавказа», — заключила Позднякова.