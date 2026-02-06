Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До весны ограничат скорость на трассе «Астана — Павлодар»

С 00:00 9 февраля 2026 года на автомобильной дороге «Астана — Павлодар» вводится снижение максимально допустимой скорости движения транспортных средств со 140 км/ч до 110 км/ч, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ограничения вводят из-за участивших аварий, снова ездить со скоростью 140 км/ч разрешат с наступлением весны, передает «Astana TV». Данная мера направлена на:

повышение безопасности дорожного движения;снижение аварийности и минимизацию рисков, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями, включая гололед, снежные заносы и ограниченную видимость.

«Строго соблюдать установленный скоростной режим, требования дорожных знаков и правила дорожного движения, а также проявлять повышенную осторожность при управлении транспортными средствами в зимних условиях», — призывают участников дорожного движения.

Также стало известно, что с начала 2026 года в Астане полиция задержала 190 пьяных водителей и на территории столицы зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий.