До весны ограничат скорость на трассе «Астана — Павлодар»

Ограничения вводят из-за участивших аварий, снова ездить со скоростью 140 км/ч разрешат с наступлением весны, передает «Astana TV». Данная мера направлена на:
повышение безопасности дорожного движения;снижение аварийности и минимизацию рисков, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями, включая гололед, снежные заносы и ограниченную видимость.
«Строго соблюдать установленный скоростной режим, требования дорожных знаков и правила дорожного движения, а также проявлять повышенную осторожность при управлении транспортными средствами в зимних условиях», — призывают участников дорожного движения.
Также стало известно, что с начала 2026 года в Астане полиция задержала 190 пьяных водителей и на территории столицы зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий.