Депутат Чепа: Евросоюз «катится» к развалу, а у его лидеров нет будущего

— У этих политиков нет будущего, это понятно. Но нет будущего и у организационных европейских структур… Полностью созданы предпосылки для развала, и они к этому катятся. И причем ничего не делают для собственной защиты, для защиты своего народа, людей, — заявил Чепа в интервью ТАСС.