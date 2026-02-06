Ричмонд
Депутат Чепа: Евросоюз «катится» к развалу, а у его лидеров нет будущего

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Европейский союз (ЕС) движется к развалу, а его нынешние лидеры не имеют политического будущего.

По мнению депутата, в ЕС созданы все предпосылки для распада.

— У этих политиков нет будущего, это понятно. Но нет будущего и у организационных европейских структур… Полностью созданы предпосылки для развала, и они к этому катятся. И причем ничего не делают для собственной защиты, для защиты своего народа, людей, — заявил Чепа в интервью ТАСС.

Он связал эту тенденцию с миграционной политикой, ростом преступности, безработицей и продолжением финансирования Украины. Парламентарий считает, что если хотя бы одна крупная страна ЕС откажется от участия в совместных финансовых программах, это приведет к краху экономики всего объединения, «Европа развалится, и Евросоюз развалится».

4 февраля стало известно, что Венгрия, Чехия и Словакия официально отказались участвовать в еврофинансировании Украины на сумму 90 миллиардов евро под 0 процентов на 2026−2027 годы.

