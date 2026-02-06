Автомобиль за 2,3 млн рублей оказался «невидимкой» для ГАИ — дело в суде

Житель Владивостока купил через интернет Toyota Vellfire, чтобы отправиться на ней в Симферополь, но вместо долгожданной поездки столкнулся с проблемами в ГАИ. Оказалось, что автомобиль был ввезен в страну с нарушениями, и зарегистрировать его невозможно, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Прокуратура Первомайского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, продавец еще весной 2024 года знал, что у машины, выставленной на популярной интернет-площадке, нет законных оснований для регистрации в России. Тем не менее, он успешно нашел покупателя, который заплатил за автомобиль 2,3 млн рублей.
После сделки новый владелец отправился на купленном авто в Симферополь, где и обнаружил, что оформить машину легально не получится. В ГАИ ему отказали в постановке на учет.
Теперь обвиняемому предстоит ответить по статье. Покупатель, признанный потерпевшим, уже подал в суд гражданский иск о возмещении ущерба на всю сумму, уплаченную за «проблемный» автомобиль.
