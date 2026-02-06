Меликов: в Дагестане дети отравились газом в детском саду без лицензии

Ранее KP.RU писал, что в Дагестане десять детей были госпитализированы из частного детского сада из-за отравления угарным газом. Малыши обратились с жалобами на слабость и тошноту и были доставлены в центральную районную больницу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.