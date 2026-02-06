Меликов: в Дагестане дети отравились газом в детском саду без лицензии

Детский сад в Дагестане, где десять детей отравились угарным газом, был организован в одноэтажном доме без необходимых лицензий и разрешений от контрольных органов. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на совещании.
«Дети находились в одноэтажном доме, приспособленном под детский сад, без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов», — цитирует главу Дагестана его пресс-служба.
Меликов уточнил, что этот факт вызывает вопросы к управлению образования и администрации района. Он поручил провести тщательное расследование инцидента с привлечением правоохранительных органов.
Ранее KP.RU писал, что в Дагестане десять детей были госпитализированы из частного детского сада из-за отравления угарным газом. Малыши обратились с жалобами на слабость и тошноту и были доставлены в центральную районную больницу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.