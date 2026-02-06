Врачи скорой помощи Владивостока продолжают работу в циклон

Руководство службы выражает искреннюю благодарность всем медикам и сотрудникам неотложки за их самоотверженный труд в любое время суток. Также жителей региона призывают быть предельно внимательными и осторожными на дорогах и в быту, чтобы избежать травм и несчастных случаев, особенно в непогоду.