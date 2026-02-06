Ричмонд
Врачи скорой помощи Владивостока продолжают работу в циклон

Специалисты ежедневно выезжают на вызовы, несмотря на сложные условия.

Источник: Комсомольская правда

Снегопад, метель и плохая видимость не становятся препятствием для работы службы скорой медицинской помощи. Специалисты ежедневно выезжают на вызовы, несмотря на сложные погодные условия, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

К счастью, во время недавнего снежного циклона медикам не пришлось госпитализировать пострадавших в ДТП, хотя опасность на дорогах была высока. При этом бригады без труда добрались до всех пациентов, которым требовалась помощь на дому, демонстрируя настоящий профессионализм и преданность делу.

Руководство службы выражает искреннюю благодарность всем медикам и сотрудникам неотложки за их самоотверженный труд в любое время суток. Также жителей региона призывают быть предельно внимательными и осторожными на дорогах и в быту, чтобы избежать травм и несчастных случаев, особенно в непогоду.