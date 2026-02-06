Маск назвал единственный способ спасти США от финансового краха на фоне госдолга

Илон Маск считает, что только массовое использование искусственного интеллекта и роботов способно уберечь США от финансового кризиса, связанного с госдолгом.
Маск с негодованием указал, что страна уже выплачивает по процентам свыше $1 трлн, что превышает ее военные расходы.
«Возможно, у нас получится замедлить наступление банкротства США и получить достаточно времени для ИИ и роботов, которые помогут решить проблему. Это единственное, что может разрешить ситуацию с госдолгом», — сказал бизнесмен в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.
Маск подчеркнул, что без технологий ИИ и робототехники положение дел усугубилось, поскольку государственный долг продолжает расти до огромных размеров.
Немногим ранее стало известно, что госдолг США при президентстве Дональда Трампе вырос на $2,25 трлн.