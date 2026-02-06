Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск назвал единственный способ спасти США от финансового краха на фоне госдолга

Маск считает, что только роботы и ИИ спасут США от банкротства.

Источник: Комсомольская правда

Илон Маск считает, что только массовое использование искусственного интеллекта и роботов способно уберечь США от финансового кризиса, связанного с госдолгом.

Маск с негодованием указал, что страна уже выплачивает по процентам свыше $1 трлн, что превышает ее военные расходы.

«Возможно, у нас получится замедлить наступление банкротства США и получить достаточно времени для ИИ и роботов, которые помогут решить проблему. Это единственное, что может разрешить ситуацию с госдолгом», — сказал бизнесмен в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.

Маск подчеркнул, что без технологий ИИ и робототехники положение дел усугубилось, поскольку государственный долг продолжает расти до огромных размеров.

Немногим ранее стало известно, что госдолг США при президентстве Дональда Трампе вырос на $2,25 трлн.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше