Артисты хабаровского музыкального театра готовят первые в 2026 году гастроли

Всего в Приморский край отправятся 128 человек. Коллектив театра покажет легендарную «Сильву» в новой версии — ее приморский зритель увидит впервые. Напомним, именно с этой постановки в 1926 году началась история музыкального театра. В юбилейный для учреждения сезон хабаровский зритель увидел иное прочтение — новый вариант оперетты получился немного короче и динамичнее предыдущей версии, сохранив при этом легкость жанра и юмор.