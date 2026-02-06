Артисты хабаровского музыкального театра готовят первые в 2026 году гастроли

Хабаровский краевой музыкальный театр отправится в первые в наступившем 2026 году гастроли. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в учреждении, уже в марте, с 12 по 15 число, артисты выступят на Приморской сцене Мариинского театра.
— Прошлые гастроли на Приморской сцене Мариинского театра показали, насколько зрители Владивостока ценят искрометную и легкую оперетту. Весной мы с радостью возвращаемся, чтобы привнести красок в будни приморчан. В программе — знаменитые арии из «Принцессы цирка», «Летучей мыши», «Марицы», а также два показа нашей визитной карточки — оперетты «Сильва», — рассказал художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.
Всего в Приморский край отправятся 128 человек. Коллектив театра покажет легендарную «Сильву» в новой версии — ее приморский зритель увидит впервые. Напомним, именно с этой постановки в 1926 году началась история музыкального театра. В юбилейный для учреждения сезон хабаровский зритель увидел иное прочтение — новый вариант оперетты получился немного короче и динамичнее предыдущей версии, сохранив при этом легкость жанра и юмор.
Помимо «Сильвы» в гастрольной программе представлены гала-концерты «Оперетта — миг волшебный» и «Звезды театра сияют для вас», моноспектакль «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой», мюзикл для детей «Принцесса на горошине».
Следом за этими гастролями запланированы и другие поездки коллектива. Так, 24 и 25 марта артисты выступят в Николаевске-на-Амуре, а 28 и 29 марта — в Биробиджане.