Свыше 50 скверов и детских площадок благоустроят в Хабаровском крае за этот год

На обновление общественных пространств выделили 376 млн, из которых средства федерального бюджета — 339,6 млн рублей.

Источник: Администрация Владивостока

Все площадки для обновления выбирали жители региона в ходе голосования — в прошлом году в нем поучаствовали более 128 тысяч человек.

Активнее всего тогда голосовали за сквер на улице Калараша в Хабаровске, сквер памяти героям СВО в Комсомольске-на-Амуре и сквер по проспекту Мира в Амурске. Эти и другие территории обновят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В МинЖКХ уточнили, что в этом году по нацпроекту также благоустроят памятные места, посвященные героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.