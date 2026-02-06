Десятки водителей остались с миллионными долгами

Перед покупателями встала безвыходная, на первый взгляд, дилемма. Все возможные сценарии вели к колоссальным убыткам. Растаможка по новым ставкам — самый простой, но самый разорительный путь. Для многих это означало, что общая стоимость автомобиля превышала его рыночную цену в 1.5−2 раза. Обратный вывоз — теоретически машину можно отправить обратно, например, в Японию или Корею. Однако это требует оплаты обратной транспортировки (ещё несколько тысяч долларов), услуг иностранной таможни, а также согласия судоходной компании, которая не обязана принимать такой груз. Все расходы ложатся на владельца.