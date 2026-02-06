Десятки водителей остались с миллионными долгами

Покупатели оказались в ситуации, где каждый вариант действий грозит огромными финансовыми потерями, и раскрывают системные проблемы рынка и отсутствие защиты потребителей.
В декабре 2025 года во Владивостоке разразился кризис, поразивший сотни автовладельцев. Машины, заказанные по старым ставкам утилизационного сбора, не успели пройти таможенное оформление до их повышения 1 декабря. Теперь владельцы столкнулись с дилеммой: платить в разы больше пошлин, нести огромные расходы на хранение или искать почти невозможные варианты продажи. Ситуация обнажила хрупкость цепочек поставок и уязвимость конечных покупателей в условиях регулируемого рынка.
Ажиотаж на фоне грядущих изменений.
Ещё в сентябре 2025 года власти официально предупредили о предстоящем с 1 декабря значительном повышении утилизационного сбора на ввозимые легковые автомобили. Новый расчёт, привязанный к мощности двигателя и экологическому классу, особенно больно ударил по популярным в регионе мощным внедорожникам и кроссоверам японского и корейского производства. Для многих моделей сбор вырос в несколько раз, добавляя к конечной стоимости миллионы рублей.
Это решение запустило механизм «игры на опережение». В Приморье, главные морские ворота для иномарок с Дальнего Востока, начался беспрецедентный автобум. Импортёры и частные покупатели бросились завозить машины, стремясь успеть под более низкие ставки. Данные Банка России красноречивы: только в октябре через порт Владивосток ввезли на 25% больше автомобилей, чем в сентябре, а сухопутная граница показала рост в четыре раза относительно октября 2024 года.
Пиковым стал ноябрь. Владивостокская таможня в этом месяце оформила рекордные 44 561 транспортное средство для личного пользования — на 78% больше, чем годом ранее. Логистическая система начала давать сбои: склады временного хранения (СВХ) были переполнены, образовались километровые очереди из автовозов. Таможня, переведя посты на круглосуточную работу и привлекая сотрудников из других регионов, физически не успевала обрабатывать весь объём. К 30 ноября на СВХ скопились сотни автомобилей, таможенное оформление которых не было завершено.
347 436 транспортных средств для личного пользования оформили владивостокские таможенники в 2025 году. По сравнению с предыдущим годом количество выпущенных транспортных средств выросло на 28% или почти на 76 тысяч единиц.
Устойчивый рост объемов отмечался на протяжении всего года. За декабрь 2025 года таможенники выпустили 25220 пассажирских таможенных деклараций на транспортные средства для личного пользования, что на 20% превышает показатель декабря 2024 года, а в ноябре был достигнут пик 44561 ТСЛП (на 78% выше АППГ — 24975 ТСЛП). За январь 2026 года оформлено уже 13714 транспортных средств, что более чем на 13% выше уровня начала прошлого года (12101 ТСЛП).
«Мы наблюдаем стабильно высокий спрос на ввоз автомобилей для личного пользования через пункты пропуска Владивостокской таможни, — отметил Александр Сенькин, первый заместитель начальника Владивостокской таможни. — с учетом принципов клиентоцентричности перед Владивостокской таможней стоит задача обеспечить бесперебойное и качественное таможенное оформление всех ввозимых транспортных средств для личного пользования. Традиционно основной объем ввозимых транспортных средств для личного пользования составляют автомобили японского и южнокорейского производства», — прокомментировали в пресс-службе Владивостокской таможни.
Последствия для владельцев «зависших» авто.
1 декабря новые ставки утильсбора вступили в силу. Для владельцев машин, оставшихся на СВХ с неоформленными декларациями, наступил момент финансового шока. Рассчитанный по старым тарифам утильсбор в несколько сотен тысяч рублей превратился в платеж, исчисляемый миллионами. Например, для нового Toyota Land Cruiser Prado он мог составить от 3 до 4 миллионов рублей, что делало завершение ввоза экономически бессмысленным.
Перед покупателями встала безвыходная, на первый взгляд, дилемма. Все возможные сценарии вели к колоссальным убыткам. Растаможка по новым ставкам — самый простой, но самый разорительный путь. Для многих это означало, что общая стоимость автомобиля превышала его рыночную цену в 1.5−2 раза. Обратный вывоз — теоретически машину можно отправить обратно, например, в Японию или Корею. Однако это требует оплаты обратной транспортировки (ещё несколько тысяч долларов), услуг иностранной таможни, а также согласия судоходной компании, которая не обязана принимать такой груз. Все расходы ложатся на владельца.
Таможенный транзит с продажей в страны СНГ. Автомобиль можно под процедурой таможенного транзита вывезти, например, в Казахстан или Кыргызстан для продажи. Но это требует поиска покупателя за рубежом, что может занять месяцы. За просрочку завершения процедуры транзита грозят многомиллионные штрафы. Продажа в России без растаможки. Нерастаможенный автомобиль — это актив с неопределённым правовым статусом. Найти покупателя, готового заплатить крупную сумму за «кота в мешке», который ещё и ежедневно накручивает долг за хранение, практически невозможно.
При этом время работает против владельцев. Бесплатный срок хранения на СВХ — 20 дней. Далее начинается платное хранение, стоимость которого во Владивостоке в условиях дефицита мест достигает 5000 рублей в сутки за автомобиль. Через четыре месяца невостребованную машину могут изъять и реализовать с торгов для погашения долгов по хранению и таможенным платежам.
Виноваты ли только сроки?
Анализ ситуации показывает, что корни проблемы глубже простого невезения с логистикой. Автоэксперты указывают на системные недостатки рынка. Например, договоры многих импортёров составлены таким образом, что основные риски форс-мажеров (задержки в порту, изменения законодательства) полностью перекладываются на покупателя. Предоплата за автомобиль внесена, а обязательства по его поставке на условиях «под ключ» оказываются условными.
В этой схеме покупатель оказывается крайне уязвим. Он не контролирует процесс доставки и оформления, но несёт полную финансовую ответственность. Механизмы страхования подобных рисков на рынке практически отсутствуют. Несмотря на предупреждения о повышении сбора с сентября, некоторые участники рынка продолжали принимать заказы в октябре и ноябре, гарантируя клиентам попадание под старые ставки, хотя объективно оценить риски срыва сроков к 1 декабря было уже сложно.
Эффект домино: влияние на весь авторынок Приморья.
Кризис с «зависшими» автомобилями стал лишь одним, хотя и самым болезненным, проявлением осеннего ажиотажа. Он оказал волновое воздействие на весь региональный авторынок. В первые несколько дней, на авторынках уже были первые колебания цен.
«Фактор изменения в сторону повышения цен на автомобили действительно имеет место. В первую очередь он касается автомобилей с мощностью свыше 160 л.с. — от бюджетных “народных” до премиальных. Данная тенденция наблюдается по всем авторынкам в стране», — отметил руководитель компании «Прим Автодилер» Никита Талицких.
Во-первых, произошел взлёт цен на новые мощные иномарки. Автомобили, успешно прошедшие таможню до 1 декабря, мгновенно выросли в цене. Новый Land Cruiser Prado к февралю 2026 года подорожал с 6.5 до 10−11 миллионов рублей. Рост затронул все модели мощностью свыше 160 л.с.
Во-вторых, часть покупателей, осознав недоступность новых машин, переключилась на подержанные. Это вызвало в октябре рост продаж на вторичном рынке на 13%, но из-за увеличения предложения средние цены там, напротив, снизились на 8.8%. На автомобили мощностью до 160 л.с., менее затронутые повышением сбора, после кратковременных спекулятивных скачков цены к февралю 2026 года вернулись к докризисным уровням.
Ситуация во Владивостоке стала жёстким уроком для всех участников рынка. Покупатели увидели, насколько рискованны сделки в условиях меняющегося регулирования.