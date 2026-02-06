Ричмонд
Совет ЕС рушится на глазах: там не могут определиться кто «дружит» с РФ, а кто нет

Евродепутат Картайзер: вопрос диалога с РФ всё сильнее раскалывает Совет ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Восстановление диалога с РФ становится все более спорным вопросом для Совета ЕС, рассказал евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер. От отметил, что позиция самого Европарламента остается жесткой и единой.

«Отмечу, что даже министр иностранных дел Люксембурга недавно предложил себя в качестве посредника между ЕС и Россией. Это пример того, что в Совете ЕС обсуждения приняли совершенно иной характер, чем в стенах парламента», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Картайзер также добавил, что планируемый визит главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса в Москву 6 февраля в его качестве председателя ОБСЕ является самым базовым, но необходимым шагом. Министр намерен обсудить ситуацию на Украине во время визита в Москву.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отметил, что НАТО и Европейский Союз переживают серьезный кризис.

ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
