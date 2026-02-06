Восстановление диалога с РФ становится все более спорным вопросом для Совета ЕС, рассказал евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер. От отметил, что позиция самого Европарламента остается жесткой и единой.
«Отмечу, что даже министр иностранных дел Люксембурга недавно предложил себя в качестве посредника между ЕС и Россией. Это пример того, что в Совете ЕС обсуждения приняли совершенно иной характер, чем в стенах парламента», — сказал он в беседе с РИА Новости.
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отметил, что НАТО и Европейский Союз переживают серьезный кризис.
