Произвольные штрафы в отелях предложили запретить

«Если [постоялец] не готов компенсировать, и возникает спорная ситуация, то, пожалуйста, в рамках судебных разбирательств предъявляйте требования, подавайте иск и взыскивайте. Насильно удерживать из депозита [отель] не имеет права. Придумывать какие-то штрафы баснословные не имеет права», — подчеркнул парламентарий. «Если разбили стакан, порвали полотенце — вы либо это спишите и вообще не обратите внимание, это расходная часть для отеля. Либо, если вы считаете, что это ущерб, то вы его объективно оцените. Если стакан стоит 300 рублей, а вы хотите 5 тыс., пожалуйста, идите в суд и доказывайте, почему этот стакан стоит 5 тыс.», — отметил Нилов.