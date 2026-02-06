Произвольные штрафы в отелях предложили запретить

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правила предоставления гостиничных услуг в России необходимо изменить, чтобы избавить туристов от несоразмерных штрафов из депозита за порчу гостиничного имущества. Об этом заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он привел пример, «когда за испачканное полотенце взяли штраф 5 тыс. рублей и начали морочить голову, пугая клиента, что сейчас они вызовут полицию, будут разбираться, он опоздает на самолет». По словам Нилова, «надо просто наказать и выгнать таких сотрудников».
«Мы в этом вопросе с председателем комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаевым солидарны. Мы уже направили наш запрос. В Минэкономразвития, которое отвечает за развитие этой отрасли, ведется определенная работа. Но мы хотим провести рабочие совещания и должны внести изменения в правила предоставления [гостиничных] услуг, чтобы такого безобразия больше не было», — сказал Нилов, отметив, что изменения принимаются в правительстве по инициативе министерства. Он рассчитывает, что правила будут скорректированы до начала следующего летнего сезона.
Депутат отметил, что все случаи порчи имущества в отелях должны решаться добровольно и исходя из фактически причиненного ущерба.
«Если [постоялец] не готов компенсировать, и возникает спорная ситуация, то, пожалуйста, в рамках судебных разбирательств предъявляйте требования, подавайте иск и взыскивайте. Насильно удерживать из депозита [отель] не имеет права. Придумывать какие-то штрафы баснословные не имеет права», — подчеркнул парламентарий. «Если разбили стакан, порвали полотенце — вы либо это спишите и вообще не обратите внимание, это расходная часть для отеля. Либо, если вы считаете, что это ущерб, то вы его объективно оцените. Если стакан стоит 300 рублей, а вы хотите 5 тыс., пожалуйста, идите в суд и доказывайте, почему этот стакан стоит 5 тыс.», — отметил Нилов.
По его словам, от этого зависит в том числе и имидж страны, если подобная ситуация происходит с иностранным туристом в России.