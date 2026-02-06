Ричмонд
На вокзалах Новосибирска нашли медаль, резную картину и зубной протез

Все найденные вещи хранятся на складе вокзала.

Источник: Сиб.фм

В январе 2026 года сотрудники Западно-Сибирской железной дороги вернули владельцам 27 предметов, оставленных в поездах дальнего следования и на вокзалах Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

Наиболее часто пассажиры теряли мобильные телефоны, зарядные устройства, документы, очки и украшения. Среди необычных находок на станции Новосибирск-Главный оказались медаль, резная картина и зубной протез.

Все найденные вещи хранятся на складе вокзала. Срок хранения зависит от места обнаружения, внутри вагона, в камере хранения или в здании вокзала, и составляет от шести месяцев до трех лет.

Для сравнения, в 2025 году железнодорожники вернули пассажирам 435 забытых вещей. Чтобы вернуть потерянный предмет, пассажиру необходимо оформить заявку через онлайн-сервисы РЖД или обратиться к дежурному на вокзале.