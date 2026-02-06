Житель Приморья приговорён к 15 годам лишения свободы за диверсию

Мужчина внес изменения в информационную систему: создал сервисные сценарии, по которым оформлялась замена физических SIM-карт умерших клиентов на eSIM. Он получил QR-коды-активаторы, скопировал эту компьютерную информацию и передал ее третьим лицам за деньги. Эти действия отнесли к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации с модификацией и копированием, совершённому из корыстной заинтересованности с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 272 УК РФ.