Житель Приморья приговорён к 15 годам лишения свободы за диверсию

Жителя Приморья осудили за диверсию на базовой станции связи, получение вознаграждения в криптовалюте и взлом служебной компьютерной системы оператора сотовой связи. Мужчине назначили 15 лет лишения свободы, штраф 70 тысяч рублей и конфисковали часть имущества. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.
Суд установил, что 10 августа 2024 года мужчина поджег базовую станцию связи на территории края. Поджог был направлен на уничтожение объекта связи и рассматривался как диверсия, которая создает угрозу экономической безопасности и обороноспособности России и привёл к значительному материальному ущербу. Эпизод с поджогом квалифицировали по п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ.
После поджога мужчина получил вознаграждение в криптовалюте. Эти средства он конвертировал в рубли, пытаясь придать законный вид владению и распоряжению деньгами. Всё это суд квалифицировал как сделку с имуществом, добытым преступным путем по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.
Отдельный эпизод касается работы гражданина в компании — операторе сотовой связи. В августе 2024 года он использовал служебное положение и из корыстных побуждений получил нелегальный доступ к данным об умерших абонентах, а также предоставленных им услугах связи.
Мужчина внес изменения в информационную систему: создал сервисные сценарии, по которым оформлялась замена физических SIM-карт умерших клиентов на eSIM. Он получил QR-коды-активаторы, скопировал эту компьютерную информацию и передал ее третьим лицам за деньги. Эти действия отнесли к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации с модификацией и копированием, совершённому из корыстной заинтересованности с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 272 УК РФ.
По совокупности преступлений суд частично сложил наказания. Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
Гражданский иск оператора сотовой связи удовлетворили полностью: с осуждённого взыщут 690 576,89 рубля в счет возмещения материального ущерба.
Кроме того, у осуждённого конфисковали 51 709,03 рубля как доход от преступной деятельности и мобильный телефон Infinix NOTE 30.
Приговор Приморского краевого суда на момент публикации ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.