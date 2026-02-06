Хабаровчанка завоевала золото чемпионата России по пулевой стрельбе

Хабаровчанка Полина Мисютина завоевала золото чемпионата России по пулевой стрельбе, который накануне завершился в Ижевске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», девушка не оставила своим соперницам шансов в выполнении упражнения ВП/ДМ-60 (стрельба из пневматической винтовки по движущейся мишени с расстояния в 10 метров, 60 выстрелов).
По информации пресс-службы министерства спорта Хабаровского края, в этом году чемпионат России собрал рекордное количество участников — в Ижевск съехались 497 спортсменов из 47 регионов: 22 заслуженных мастера спорта, 55 мастеров спорта международного класса, 205 мастеров спорта, а также кандидаты в мастера и перворазрядники. Среди них победители и призёры Олимпийских игр.
— Данные соревнования можно охарактеризовать как проверку на выносливость. Рекордная явка спортсменов привела к тому, что старт продлился до конца дня. Победа была достигнута благодаря умению поддерживать рабочее состояние в условиях затянувшегося ожидания. Далеко не всем участникам удалось сохранить необходимый настрой до финала, что и определило итоговый результат, — рассказала Полина Мисютина.
Напомним, что летом прошлого года спортсменка завоевала золотую медаль первенства России в стрельбе по движущейся мишени из малокалиберной винтовки и серебряную на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. В этом году перешла в новую для себя возрастную категорию и с ходу завоевала высшую медаль чемпионата России среди женщин.