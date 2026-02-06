Хабаровчанка завоевала золото чемпионата России по пулевой стрельбе

Напомним, что летом прошлого года спортсменка завоевала золотую медаль первенства России в стрельбе по движущейся мишени из малокалиберной винтовки и серебряную на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. В этом году перешла в новую для себя возрастную категорию и с ходу завоевала высшую медаль чемпионата России среди женщин.