Семьи с детьми под прицелом мошенников: как избежать обмана с налоговой выплатой

«В социальных сетях и мессенджерах распространяются агрессивные объявления. Например: “Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 ₽ за оформление”. Мошенники ссылаются на реальный закон о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми», — говорится в сообщении.