Семьи с детьми под прицелом мошенников: как избежать обмана с налоговой выплатой

Мошенники начали рассылать письма с предложением оформить семейную налоговую выплату, используя новый закон о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми. Об этом сообщили на платформе «Мошеловка» Народного фронта.
«В социальных сетях и мессенджерах распространяются агрессивные объявления. Например: “Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 ₽ за оформление”. Мошенники ссылаются на реальный закон о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми», — говорится в сообщении.
Эксперты уточнили, что целевой аудиторией таких схем становятся семьи с детьми, которые намерены получить налоговую выплату. Мошенники используют информационный шум вокруг нового закона, чтобы убедить людей, что они могут получить выплату «досрочно» за небольшую плату.
Ранее KP.RU предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с переплатой за отопление. Мошенники используют доверие людей к официальным структурам, предлагая «легкие» деньги за восстановление справедливости в расчетах за коммунальные услуги.