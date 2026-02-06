США отменят импортные пошлины для 1 675 товаров из Аргентины

«Соединённые Штаты отменят взаимные пошлины на 1675 аргентинских товаров в широком спектре производственных секторов, что позволит восстановить экспорт на 1,013 млн долларов. Эта структура способствует интеграции нашей страны в цепочки поставок, создаёт новые возможности за счёт роста экспорта уже реализуемых товаров и способствует открытию новых рынков благодаря улучшению условий доступа», — говорится в коммюнике.
Отдельные изменения касаются мясной продукции. Квота на ввоз аргентинской говядины увеличивается в пять раз — до 100 тыс. тонн в год вместо прежних 20 тыс. тонн. Власти республики ожидают, что расширение доступа на рынок США обеспечит около 800 млн долларов дополнительной экспортной выручки. В то же время Вашингтон обязался пересмотреть тарифы на сталь и алюминий.
Буэнос-Айрес, в свою очередь, пойдёт на сокращение торговых барьеров для американских поставщиков. От пошлин будут освобождены 221 группа товаров, включая промышленное оборудование, медицинскую технику и химическую продукцию. Ещё для 20 позиций ставка будет снижена до 2%. Дополнительно Аргентина согласилась выделить квоты на импорт из США автомобилей, мяса и отдельных видов сельхозпродукции.
«Это соглашение является частью стратегии Аргентины по международной интеграции, которая включает соглашения МЕРКОСУР с ЕАСТ и Европейским союзом и направлена на расширение и диверсификацию торговли, привлечение производственных инвестиций и укрепление интеграции страны в основные глобальные производственно-сбытовые цепочки. В совокупности эти инструменты укрепляют позиции аргентинского экспортёра, способствуют расширению торгового обмена и создают лучшие условия для притока долгосрочных инвестиций», — говорится в заключении.
А ранее стало известно, что Аргентина подписала рамочный документ с США, направленный на развитие партнёрства в сфере критически важных минералов и укрепление соответствующих цепочек поставок. В МИД Аргентины заявили, что инициатива призвана создать условия для долгосрочных инвестиций на фоне растущего мирового спроса на минералы. В ведомстве также сообщили, что экспорт горнодобывающего сектора страны в 2025 году вырос на 30%, достигнув рекордных $6 млрд.
