США отменят импортные пошлины для 1 675 товаров из Аргентины

А ранее стало известно, что Аргентина подписала рамочный документ с США, направленный на развитие партнёрства в сфере критически важных минералов и укрепление соответствующих цепочек поставок. В МИД Аргентины заявили, что инициатива призвана создать условия для долгосрочных инвестиций на фоне растущего мирового спроса на минералы. В ведомстве также сообщили, что экспорт горнодобывающего сектора страны в 2025 году вырос на 30%, достигнув рекордных $6 млрд.