Жителей Приморья будут проверять на ВПЧ и риск инфаркта в рамках диспансеризации

В Приморском крае с 2026 года существенно расширили перечень обязательных исследований в рамках бесплатной диспансеризации по полису ОМС. Об этом заявила первый вице-губернатор — Председатель Правительства края Вера Щербина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Для женщин репродуктивного возраста от 21 до 49 лет теперь раз в пять лет будут проводить тест на ДНК вируса папилломы человека, особо опасные штаммы которого могут привести к раку шейки матки. Также для всех граждан вводится регулярная оценка липидного профиля крови для выявления рисков инфаркта и инсульта.
Продолжатся и уже ставшие привычными скрининги, например, на гепатит С. Особое внимание медики будут уделять людям старше 40 лет, которым проходить обследование нужно ежегодно. Пройти диспансеризацию в этом году смогут приморцы, родившиеся в високосные годы, начиная с 1987-го. Все результаты осмотров появятся в личных кабинетах на «Госуслугах».