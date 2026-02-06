Жителей Приморья будут проверять на ВПЧ и риск инфаркта в рамках диспансеризации

Для женщин репродуктивного возраста от 21 до 49 лет теперь раз в пять лет будут проводить тест на ДНК вируса папилломы человека, особо опасные штаммы которого могут привести к раку шейки матки. Также для всех граждан вводится регулярная оценка липидного профиля крови для выявления рисков инфаркта и инсульта.