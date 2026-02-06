Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог рассказал, сколько раз в день нужно чистить зубы

РИА Новости: зубы необходимо чистить два раза в день.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Зубы необходимо чистить два раза в день, вечерняя чистка должна проводиться более тщательно, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.

«Есть стандартные рекомендации, которые мы даем нашим пациентам, что зубы нужно чистить утром и вечером», — сообщил Янушевич.

Он уточнил, что утренняя чистка зубов носит гигиенический характер и необходима для очистки полости рта после сна. Она может быть не очень продолжительной — одна или две минуты.

«Вечерняя чистка — она более тщательно должна проводиться для того, чтобы очистить поверхность зубов от зубного налета, который у нас формируется в течение дня после еды», — заключил стоматолог.