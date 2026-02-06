Ричмонд
Мэрия Новосибирска предупреждает о сходе снега с крыш на выходных

В случае чрезвычайных ситуаций звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 218−00−51.

Мэрия Новосибирска предупреждает жителей о потеплении в выходные и возможных последствиях: сходе снега, наледей и сосулек с крыш зданий. Днём 6 февраля температура поднимется до —1…+1 °C, ночью ожидается —13…—15 °C. 7 февраля дневная температура составит —7 °C, к вечеру понизится до —11 °C. Ветер достигнет 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.

Горожанам рекомендуют быть осторожными на улице, особенно около зданий, а владельцам и управляющим домами — своевременно очищать крыши, карнизы и козырьки от снега и наледи.

