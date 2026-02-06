Москва поручила проверить омских хлебоделов после роста цен

Отметим, согласно данным сервиса «АйМониторинг», в январе 2026 года стоимость одного килограмма ржано-пшеничного хлеба в Омске выросла на 18 копеек, достигнув отметки в 97,52 ₽ за килограмм. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов оцениваются в 122,14 рублей за кг. Это на 0,09 ₽ ниже, чем в среднем по СФО и на 3,43 ₽ выше общероссийских цен.