Москва поручила проверить омских хлебоделов после роста цен

Антимонопольщики проверят производителей мучных изделий и цены, что они установили.

В четверг, 5 февраля 2026 года, в Управлении федеральной антимнопольной службы по Омской области сообщили о начале проверочных мероприятий в отношении цен на хлеб.

Антимонопольщиков интересует обоснованность оптово-отпускных цен, которые установили региональные участники рынка.

Под анализ попадает как и сам хлеб, так и булочные изделия из пшеничной и ржано — пшеничной муки. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования. Сами же контрольные мероприятия проходят по поручению ФАС России.

Отметим, согласно данным сервиса «АйМониторинг», в январе 2026 года стоимость одного килограмма ржано-пшеничного хлеба в Омске выросла на 18 копеек, достигнув отметки в 97,52 ₽ за килограмм. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов оцениваются в 122,14 рублей за кг. Это на 0,09 ₽ ниже, чем в среднем по СФО и на 3,43 ₽ выше общероссийских цен.