Олег Кожемяко поручил мэрам лично проверять ночную уборку снега в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел экстренное совещание, на котором потребовал от всех глав муниципалитетов лично контролировать работу по ликвидации последствий мощного снегопада. Он поставил задачу к утру 6 февраля полностью расчистить все основные дороги и подъезды к социальным объектам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Губернатор раскритиковал формальный подход, заявив, что без личного контроля главы работа будет выполнена лишь на 60%. Он потребовал от чиновников не просто отдавать приказы, а лично объезжать территории, общаться с механизаторами и обеспечивать их горячим питанием. Особый акцент был сделан на необходимости очистки не только магистралей, но и тротуаров, а также дорог к школам, больницам и детским садам.
По данным министров, ситуация в целом под контролем: на дорогах работали сотни единиц техники, а сбоев в энергоснабжении удалось избежать. Мэры Владивостока, Артема и Находки доложили, что ночная уборка продолжается, чтобы к началу рабочего дня движение было полностью восстановлено.