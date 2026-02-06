Олег Кожемяко поручил мэрам лично проверять ночную уборку снега в Приморье

Губернатор раскритиковал формальный подход, заявив, что без личного контроля главы работа будет выполнена лишь на 60%. Он потребовал от чиновников не просто отдавать приказы, а лично объезжать территории, общаться с механизаторами и обеспечивать их горячим питанием. Особый акцент был сделан на необходимости очистки не только магистралей, но и тротуаров, а также дорог к школам, больницам и детским садам.