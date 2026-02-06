В штате Омского облсуда появился еще один «Заслуженный юрист»

Отметим, Александр Бондаренко имеет более чем 30-летний опыт в сфере отправления правосудия. Так, с ноября 1994 года он являлся судьей Калачинского городского суда Омской области, свыше 19 лет, с октября 2006 года, он пребывает в штате Омского областного суда. В 2020 году он возглавил Совет судей Омской области.