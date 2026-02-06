Вид Зеленского во время интервью телеканалу из Франции France 2 вызывает беспокойство, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
Он уточнил, что Зеленский выглядел отвратительно.
«Зеленский выглядел отвратительно. Казалось, что он не спал уже три месяца», — сказал Христофору.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Христофору отметил, что Зеленский на протяжении всего разговора делал противоречивые высказывания, в том числе врал о потерях в рядах Вооружённых сил Украины, а французский журналист делал вид, что не замечает этого.
«К сожалению, журналист никак не сопротивлялся ничему из того, что говорил Зеленский, ничему из того бреда, который из него выливался», — заявил он.
Напомним, Зеленский дал большое интервью французскому телевидению и стал посмешищем как в Европе, так и на Украине. Украинцы называют его высказывания «анекдотом года».
Ранее сообщалось, что жители Британии шокированы словами Зеленского, который в эфире французского телеканала заявил, что Украина с 2022 года потеряла убитыми 55 тысяч человек.
Также стало известно, что геополитический аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер раскритиковал Зеленского после интервью France 2. Он подчеркнул, что украинский лидер выглядел растерянным и осознающим сложность текущей ситуации.