Даже на сало: омичи хвастаются огромными уловами крупного карася на озере Салтаим

«Озеро Салтаим, деревня Березово. Ловили со 2-го по 4-е февраля. Первые сутки “работал” червь даже лучше, чем мотыль. На вторые сутки работал только мотыль (насаживали пучком). С 6:00 до 12:00 — глухо, с 12:00 до 16:00 — неспеша, а с 17:00 до 5:00 — как из пулемета! По итогу 30 кг поймали!», — говорится в сообщении омского рыбака в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».