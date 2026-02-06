Ричмонд
Даже на сало: омичи хвастаются огромными уловами крупного карася на озере Салтаим

Рыбаки умудрились на удочки наловить 30 килограммов отборного карася в Крутинском районе.

Источник: Комсомольская правда

На одном из водоемов, входящих в систему Больших Крутинских озер, омские рыболовы наловили за один раз 30 килограммов крупного карася. О рыбацком счастье, широко улыбнувшимся омичам на озере Салтаим, они рассказали в социальных сетях.

«Озеро Салтаим, деревня Березово. Ловили со 2-го по 4-е февраля. Первые сутки “работал” червь даже лучше, чем мотыль. На вторые сутки работал только мотыль (насаживали пучком). С 6:00 до 12:00 — глухо, с 12:00 до 16:00 — неспеша, а с 17:00 до 5:00 — как из пулемета! По итогу 30 кг поймали!», — говорится в сообщении омского рыбака в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».

Также об значительных уловах крупного карася на озере Салтаим сообщали еще несколько рыбаков, подтверждая свои посты убедительными фотографиями и видеозаписями. Причем, карась, судя по сообщениям, идет в данный момент на любую насадку — один из рыбаков написал, что к своему удивлению он удачно порыбачил на сало.