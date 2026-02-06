«Яковлев» планирует расширить производство на Иркутском авиазаводе

Компания получила разрешение на возведение второй очереди своего логистического центра. Общая площадь застройки превысит 1,2 гектара, а работать на новом объекте смогут до 200 человек в смену. Разрешение выдали в октябре 2025 года, и оно будет действовать до апреля 2029 года.