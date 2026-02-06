«Яковлев» планирует расширить производство на Иркутском авиазаводе

Авиастроительная корпорация «Яковлев» планирует расширить мощности Иркутского авиационного завода, который собирает самолеты МС-21, Су-30 и Як-130. Соответствующие разрешения на строительство опубликовала администрация Иркутска.
Компания получила разрешение на возведение второй очереди своего логистического центра. Общая площадь застройки превысит 1,2 гектара, а работать на новом объекте смогут до 200 человек в смену. Разрешение выдали в октябре 2025 года, и оно будет действовать до апреля 2029 года.
Кроме того, «Яковлев» планирует реконструкцию нескольких цехов завода. В документах значатся работы в корпусе № 1, где идет сборка по программе МС-21, и в гальваническом отделении цеха № 48. Разрешения на эти проекты действуют до 2027−2028 годов.
Кстати, на Иркутском авиационном заводе ввели в эксплуатацию новый современный очистной комплекс. Его построили для повышения экологической безопасности производства. Оборудование полностью соответствует российским и международным природоохранным стандартам и эффективно очищает стоки, исключая вред для окружающей среды.
