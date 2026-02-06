На границе Новосибирска выявили заражённые томаты из Узбекистана

Специалисты отмечают, что вирус не опасен для человека, но наносит серьёзный ущерб урожаю томатов и перцев, способный уничтожить от 30 до 80% посевов паслёновых культур. Россельхознадзор подчеркнул важность строгого контроля импортируемой продукции, чтобы предотвратить распространение патогенов на российские поля.