На границе Новосибирска выявили заражённые томаты из Узбекистана

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о возврате партии томатов из Узбекистана весом свыше 18 тонн. Овощи следовали в Россию автотранспортом и имели фитосанитарный сертификат, однако при проверке на границе специалисты выявили признаки вируса коричневой морщинистости плодов (ToBRFV).
Лабораторные исследования, проведённые в Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие вируса. В связи с высокой угрозой для сельскохозяйственных культур реализация томатов на территории России была запрещена, и продукция была отправлена обратно поставщику.
Специалисты отмечают, что вирус не опасен для человека, но наносит серьёзный ущерб урожаю томатов и перцев, способный уничтожить от 30 до 80% посевов паслёновых культур. Россельхознадзор подчеркнул важность строгого контроля импортируемой продукции, чтобы предотвратить распространение патогенов на российские поля.