Депутат предложил увеличить выплаты для семей с детьми и жен срочников

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил масштабное увеличение социальных выплат для семей с детьми, а также повысить единовременное пособие беременным женам военнослужащих-срочников до 100 тысяч рублей.
Как объяснил депутат, эта мера более чем вдвое превысит нынешний размер выплаты.
— Это позволит женщине в отсутствии мужа создать необходимые условия для подготовки к родам, — пояснил Панеш РИА Новости.
Среди других инициатив — установление нового минимума в 20 тысяч рублей в месяц для неработающих родителей по уходу за ребенком до полутора лет, что также почти вдвое выше текущей выплаты. Для работающих родителей он предложил убрать верхний лимит пособия, оставив расчет в размере 40 процентов от заработка. Также парламентарий считает необходимым поднять базовую ставку единого пособия до 100 процентов прожиточного минимума, упростив систему, и расширить критерии нуждаемости.
Депутат отметил, что для осуществления этих мер потребуется внести коррективы в федеральный бюджет. По его словам, поддержка семей срочников и малоимущих — важная часть социальной политики, но ее уровень требует существенного повышения.
Кроме того, Госдума ранее приняла законопроект, предусматривающий социальные выплаты для женщин со званием «Мать-героиня». Им предоставят внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, путевки в санатории, получение стройматериалов, а также приобретение билетов на транспорт вне очереди. Помимо этого, матери-героини будут получать по 72,4 тысячи рублей в месяц — эта выплата будет индексироваться каждый год.