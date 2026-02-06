Депутат предложил увеличить выплаты для семей с детьми и жен срочников

Среди других инициатив — установление нового минимума в 20 тысяч рублей в месяц для неработающих родителей по уходу за ребенком до полутора лет, что также почти вдвое выше текущей выплаты. Для работающих родителей он предложил убрать верхний лимит пособия, оставив расчет в размере 40 процентов от заработка. Также парламентарий считает необходимым поднять базовую ставку единого пособия до 100 процентов прожиточного минимума, упростив систему, и расширить критерии нуждаемости.