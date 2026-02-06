Эскиз Микеланджело ушёл с молотка за $27,2 млн

Эксперты Christie’s установили, что на наброске, выполненном красным мелом, изображена правая ступня Ливийской сивиллы. Образ пророчицы присутствует на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане. До этого работа не фигурировала в публичных каталогах.
Начальная цена лота составляла $1 млн. Торги длились более десяти минут и завершились покупкой рисунка анонимным участником аукциона. Итоговая стоимость превысила эстимейт в десятки раз и стала рекордной для подобного формата работ мастера.
Микеланджело Буонарроти оказал значительное влияние на развитие западного искусства. Среди его самых известных произведений — роспись потолка Сикстинской капеллы, созданная в 1508—1512 годах, статуя Давида во Флоренции и скульптурная композиция «Пьета», хранящаяся в соборе Святого Петра в Ватикане.
Ранее эскиз Рембрандта ван Рейна «Отдыхающий молодой лев» был выставлен на аукционе Sotheby’s и продан за $17,86 миллионов. Работа датируется концом 1630‑х — началом 1640‑х годов и выполнена чёрным мелом с серой краской на затемнённой бумаге размером 115×50 миллиметров. Это единственный рисунок льва Рембрандта, который до продажи находился в частных руках. Средства от продажи направят в фонд Panthera, который занимается охраной диких кошек и сохранением их естественных мест обитания.
