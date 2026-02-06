Эскиз Микеланджело ушёл с молотка за $27,2 млн

Ранее эскиз Рембрандта ван Рейна «Отдыхающий молодой лев» был выставлен на аукционе Sotheby’s и продан за $17,86 миллионов. Работа датируется концом 1630‑х — началом 1640‑х годов и выполнена чёрным мелом с серой краской на затемнённой бумаге размером 115×50 миллиметров. Это единственный рисунок льва Рембрандта, который до продажи находился в частных руках. Средства от продажи направят в фонд Panthera, который занимается охраной диких кошек и сохранением их естественных мест обитания.