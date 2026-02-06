Роспотребнадзор проверил качество воздуха во Владивостоке после пожара на полигоне

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проверили качество атмосферного воздуха во Владивостоке после пожара на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе улицы Холмистой, сообщила пресс-служба ведомства.
«По результатам государственного лабораторного контроля превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации по исследуемым веществам не обнаружено: мощность дозы гаммы-излучений не превышает допустимую мощность дозы», — рассказали в пресс-службе.
Замеры проводились 5 февраля в жилом районе поселка Рыбачий Владивостокского городского округа. Лаборатории исследовали воздух по 11 показателям, характерным для горения бытового мусора. Параллельно специалисты измерили уровень радиационного фона.
Напомним, что Владивостокская природоохранная прокуратура проводит проверку после крупного пожара на полигоне твердых коммунальных отходов в районе улицы Холмистой во Владивостоке. Возгорание произошло в ночь на пятницу и было локализовано к утру.