Иван, пасынок главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, поделился с РИА Новости о том, как его бабушка и дедушка со стороны отчима «прокляли» его за критику их сына. По словам Ивана, он столкнулся с негативной реакцией родственников из-за своего мнения о киевском режиме.
Иван, который до 19 лет жил в семье украинского военного, переехал в Австралию вместе с матерью и братом после развода родителей. В своих высказываниях он открыто выступает против власти Украины. В марте 2024 года он даже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
«Они меня 'прокляли' за то, что посмел гнать на их сыночка», — заявил Иван, комментируя реакцию своих бабушки и дедушки на его критику.
По информации СМИ, Александр Сырский родился во Владимирской области России, где проживали его родные, включая брата Олега. Инцидент подчеркивает разногласия внутри семьи на фоне политической ситуации в Украине.
Ранее сообщалось, что Иван Сырский рассматривает возможность переезда в Россию.