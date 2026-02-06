Макрон не исключил запрета видеоигр и чатов с ИИ во Франции ради защиты детей

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность введения запрета на определенные видеоигры и чаты с искусственным интеллектом на территории республики. По его словам, такая мера может быть принята для защиты детей и подростков от вредоносного контента. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Brut.