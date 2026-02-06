Макрон не исключил запрета видеоигр и чатов с ИИ во Франции ради защиты детей

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность введения запрета на определенные видеоигры и чаты с искусственным интеллектом на территории республики. По его словам, такая мера может быть принята для защиты детей и подростков от вредоносного контента. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Brut.
Глава государства сообщил, что в ближайшие месяцы правительство запросит заключения независимых экспертов о влиянии таких игр и ИИ-сервисов на молодежь.
— И если они скажут нам, что это вредно и опасно для детей и подростков, то тогда мы предложим правила, — сказал Макрон.
Он подчеркнул, что «ничего нельзя исключать», включая и сами запреты. Президент Франции считает, что игры, пропагандирующие насилие, искажают психику и могут подталкивать к преступлениям. Эта инициатива развивает ранее выдвинутый властями законопроект о запрете соцсетей для лиц младше 16 лет, который уже поддержан парламентом в первом чтении.
В Мосгордуме в четверг, 29 января, прошло заседание на тему «Противодействие распространению деструктивного контента среди детей и молодежи в сети Интернет». Так, парламентарии выступили с инициативой блокировать во внесудебном порядке интернет-контент, который обязан иметь возрастную маркировку, но не имеет ее или маркирован неверно.