Новосибирцы считают, что уровень МРОТ должен составлять 52,7 тысячи рублей

Жители Новосибирска считают, что уровень минимального размера оплаты труда в среднем должен составлять 52,7 тысячи рублей в месяц. При этом еще год назад, в январе 2025 года, новосибирцы говорили, что МРОТ должен быть на уровне 51,3 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.