Новосибирцы считают, что уровень МРОТ должен составлять 52,7 тысячи рублей

Еще год назад жители города говорили, что уровень минимального размера оплаты труда должен быть на уровне 51,3 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска считают, что уровень минимального размера оплаты труда в среднем должен составлять 52,7 тысячи рублей в месяц. При этом еще год назад, в январе 2025 года, новосибирцы говорили, что МРОТ должен быть на уровне 51,3 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

— За год динамика составила +2,7%, — отметили аналитики.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ в Москве — 63,1 тысячи рублей. На втором месте Санкт-Петербург — 59,2 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Хабаровск — 58,3 тысячи рублей.

Добавим, что с 1 января в России МРОТ составляет 27 093 рубля, в Новосибирской области с учетом районного коэффициента — 33 866,25 рубля.