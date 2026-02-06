Новосибирцы считают, что уровень МРОТ должен составлять 52,7 тысячи рублей

Жители Новосибирска считают, что уровень минимального размера оплаты труда в среднем должен составлять 52,7 тысячи рублей в месяц. При этом еще год назад, в январе 2025 года, новосибирцы говорили, что МРОТ должен быть на уровне 51,3 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.
— За год динамика составила +2,7%, — отметили аналитики.
Самые высокие запросы к уровню МРОТ в Москве — 63,1 тысячи рублей. На втором месте Санкт-Петербург — 59,2 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Хабаровск — 58,3 тысячи рублей.
Добавим, что с 1 января в России МРОТ составляет 27 093 рубля, в Новосибирской области с учетом районного коэффициента — 33 866,25 рубля.