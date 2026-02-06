Ричмонд
Россиянам рассказали, есть ли смысл делать прививку от гриппа зимой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вакцинацию от гриппа необходимо проводить за несколько недель до начала эпидемического сезона.

Источник: НИА Красноярск

Об этом рассказала РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, к.м.н, врач-инфекционист Наталья Боровская.

По ее словам, оптимальным временем для вакцинации считается первая половина осени, сентябрь — октябрь: «Это связано с тем, что для формирования полноценного иммунного ответа организму требуется в среднем около двух недель — от 12 до 14 дней. Но даже в ноябре делать прививку еще не поздно».

Сейчас же смысла делать прививку нет, уточнила эксперт.