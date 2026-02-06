Россиянам рассказали, есть ли смысл делать прививку от гриппа зимой

По ее словам, оптимальным временем для вакцинации считается первая половина осени, сентябрь — октябрь: «Это связано с тем, что для формирования полноценного иммунного ответа организму требуется в среднем около двух недель — от 12 до 14 дней. Но даже в ноябре делать прививку еще не поздно».