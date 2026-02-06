15-летний школьник из Приморья устроил погоню с полицией на родительской машине

В Приморье полицейским пришлось устраивать настоящую погоню, чтобы остановить автомобиль Toyota Vista, водитель которого грубо нарушал правила на трассе «Артем-Находка — порт Восточный». Водитель игнорировал требования об остановке, опасно маневрировал и в итоге съехал с дороги, после чего из машины выбежали несколько подростков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что за рулем находился 15-летний житель ЗАТО Фокино, не имеющий никаких прав. В салоне иномарки катались четверо его приятелей. Подросток признался, что тайком взял ключи от родительской машины и отправился на опасную прогулку.
Несовершеннолетнего нарушителя поставят на профилактический учет, а его мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей и передачу управления лицу без прав. Автомобиль отправился на штрафстоянку, а с семьей проведены серьезные профилактические беседы.