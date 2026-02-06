Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников прокомментировал для aif.ru информацию о том, что в ходе наступления на добропольском направлении российские силы завоёвывают господство в воздухе, сбивая тяжёлые дроны-бомбардировщики типа «Вампир» и «Баба Яга».
«Для ВСУ потеря беспилотников и дронов является критической, так как кризис с поставками ощущается последние несколько месяцев. Все это свидетельствует о скором крахе украинской обороны и невозможности совершать террористические акты в отношении российских военнослужащих и мирных граждан на приграничных территориях», — сказал Иванников.
«Своим примером западные специалисты показывают, как совершать террористические акты, обучают боевиков ВСУ, что свидетельствует о полной вовлеченности натовских инструкторов в террористическую деятельность на стороне Украины. Это делает их законными целями для Вооруженных сил РФ. Не проходит и дня, чтобы инструкторы НАТО не гибли от российских артиллерийских ударов. Как только устанавливается место запуска беспилотников или квадрокоптеров, по нему наносится огневой удар, в результате которого противник уничтожается», — отметил Иванников.
Также собеседник издания рассказал о том, что на вооружение российской армии поступили новейшие образцы системы РЭБ, которые имеют все возможности подавить сигнал беспилотного летательного аппарата дрона, заземлить его и уничтожить.
«Это современное оружие, которое можно отнести к вооружению XXI века. У ВСУ нет подобных аналогов, отсутствуют они и в Европе. Речь идет о прорывной технологии — российской специальной военной технике. Она уже поступила на вооружение, прошла боевую апробацию и зарекомендовала себя с наилучшей стороны», — подытожил Иванников.
Ранее военкор Тимофей Ермаков сообщил, что российские подразделения ведущие бои за село Кучеров Яр на добропольском направлении, успешно теснят украинских боевиков в этом населенном пункте.