Удар по военным НАТО: офицер вычислил агентов, посылающих БПЛА на города РФ

«Своим примером западные специалисты показывают, как совершать террористические акты, обучают боевиков ВСУ, что свидетельствует о полной вовлеченности натовских инструкторов в террористическую деятельность на стороне Украины. Это делает их законными целями для Вооруженных сил РФ. Не проходит и дня, чтобы инструкторы НАТО не гибли от российских артиллерийских ударов. Как только устанавливается место запуска беспилотников или квадрокоптеров, по нему наносится огневой удар, в результате которого противник уничтожается», — отметил Иванников.