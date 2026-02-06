В Хабаровском крае стартовал этап Кубка России по волейболу на снегу

На горнолыжном комплексе «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края стартовал этап Кубка России по волейболу на снегу. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие глава региона Дмитрий Демешин, который передал знамя спорта представителям района.
«Мы приложили много усилий для того, чтобы этот праздник спорта состоялся у нас в Хабаровском крае. Нас поддержали в Совете Федерации, министерстве спорта России и региона. В год спорта, объявленный губернатором, мы завели новое направление, которое, уверен, будет только набирать популярность», — отметил Демешин.
Соревнования среди сильнейших мужских и женских команд пройдут с 5 по 7 февраля. Это первое мероприятие такого уровня по волейболу на снегу в регионе, и власти рассчитывают, что оно станет регулярным и будет способствовать развитию зимних видов спорта на Дальнем Востоке.