Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Новосибирска обвиняется в незаконном обороте банковских карт

По данным предварительного следствия, в августе прошлого года 18-летняя сибирячка познакомилась через один из мессенджеров с неустановленным лицом.

Источник: Freepik

Следователи Управления МВД России по Новосибирску завершили расследование уголовного дела по части 3 статьи 187 УК РФ в отношении жительницы города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным предварительного следствия, в августе прошлого года 18-летняя сибирячка познакомилась через один из мессенджеров с неустановленным лицом. По его просьбе она оформила на своё имя не менее шести банковских карт.

Желая получить выгоду, обвиняемая передала злоумышленнику доступ к картам и получила за это 40 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело утверждено надзорным органом и направлено в Мировой суд Калининского района Новосибирска для рассмотрения по существу.