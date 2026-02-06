Жительница Новосибирска обвиняется в незаконном обороте банковских карт

Следователи Управления МВД России по Новосибирску завершили расследование уголовного дела по части 3 статьи 187 УК РФ в отношении жительницы города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным предварительного следствия, в августе прошлого года 18-летняя сибирячка познакомилась через один из мессенджеров с неустановленным лицом. По его просьбе она оформила на своё имя не менее шести банковских карт.
Желая получить выгоду, обвиняемая передала злоумышленнику доступ к картам и получила за это 40 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело утверждено надзорным органом и направлено в Мировой суд Калининского района Новосибирска для рассмотрения по существу.