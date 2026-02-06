«Дьявол носит Prada 2» бьет рекорды до официального выхода

По информации кинокомпании 20th Century Studios, трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2» установил рекорд по количеству просмотров за первые сутки среди лент студии 20th Century Studios.
«За 24 часа после релиза суммарно на всех площадках ролик набрал 222 млн просмотров», — радостно поделилась кинокомпания на своей странице в Х.
Важно отметить, что это уже второй рекорд проекта. Ранее короткий тизер продолжения стал самым просматриваемым трейлером 2025 года, собрав 181,5 млн просмотров за сутки.
1 февраля стало известно о возвращении к ролям Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.